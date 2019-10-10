Зеленский обсудил с Меркель разведение сил вблизи Петровского и Золотого

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Офис президента Украины.

«Глава Украинского государства высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ», – сообщают в Офисе президента.

«Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ по поддержке Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в Нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита», – добавляют в Офисе.

Также сообщается, что Зеленский проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского (Донецкая обл.) и Золотого (Луганская обл.), а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской (Луганская обл.).

Как сообщалось ранее, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы.

Напомним, жители Золотого-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

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