Как переселенцы оценивают свою финансовую ситуацию, – опрос

Во втором квартале 2019 года среди переселенцев несколько улучшилась самооценка их финансовой ситуации по сравнению с январем-мартом этого года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, 43% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании», в первом квартале 2019 года такие оценки были у 50% респондентов.

Наибольшая доля переселенцев, проживающих в крупных и малых городах, оценили финансовую ситуацию своих домохозяйств как «средств хватает на базовые потребности» – 52% и 41% соответственно. При этом наибольшая доля домохозяйств ВПЛ, проживающих в селах, оценивали свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» – 46%.

«Среднемесячный доход на члена домохозяйства ВПЛ увеличился по сравнению с предыдущим раундом и составил 3039 грн в апреле-июне 2019 года, что является наивысшим среднемесячным показателем доходов с июня 2017 года. Данные 14-го раунда указывают на то, что среднемесячный доход 35% домохозяйств ВПЛ не превышает 5000 грн, что 7% меньше в сравнении с предыдущим раундом», – говорится в отчете.

Согласно оценке переселенцами своих финансовых возможностей, зарплаты в размере от 7 тыс. грн до 11 тыс. грн получают 20% ВПЛ. При этом за три месяца на 8% увеличилось количество переселенцев, доходы которых выше 11 тыс. грн – с 14% в январе-марте до 26% в апреле-июне.

«Уровень среднемесячного дохода ВПЛ отличается по типам населенных пунктов. Уровень среднемесячного дохода в крупных городах (3361 грн) выше по сравнению с доходом в малых городах (2864 грн), а самым низким является уровень среднемесячного дохода в сельской местности (2161 грн). Среди всего населения Украины уровень среднемесячного дохода также выше в больших и малых городах, чем в селах (5061 грн в больших и малых городах, 4572 грн – в селах)», – сказано в отчете.

Как сообщалось ранее, во втором квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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