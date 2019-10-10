Политический крючок: Эксперт назвала ловушки в переговорах по Донбассу

Россия решила сыграть на желании президента Украины Владимира Зеленского и его команды сдвинуть переговоры по Донбассу с «мертвой точки», но вопросов в этих планах украинских властей больше, чем ответов. Об этом рассказала аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Мария Золкина.

«Энтузиазм, который Зеленский демонстрировал с самого начала, Россия поймала его на этот политический крючок и впервые за все 5 лет войны выдвинула условия для проведения Нормандской встречи. До этого, когда было понятно, что сторонам не о чем договариваться, эта встреча с 2016 года не проходила больше», – отмечает она.

«Сейчас получается так, что Россия требования свои не уменьшила, и все заявления РФ, которые мы видим, даже по отводу войск, что, казалось бы, может нести даже гуманитарную какую-то ценность на определенных участках, даже тут Россия снимает с себя ответственность», – продолжила Золкина.

По ее словам, Россия впервые выдвинула Украине условия для проведения встречи в Нормандском формате: по разведению войск – сначала на трех пилотных участках, а потом по всей линии разграничения, и обязательно – согласиться на «формулу Штайнмайера».

«Россия схватилась за "формулу Штайнмайера", причем сузила ее только до вопроса выборов. И это сейчас основная ловушка для Украины. С одной стороны, Владимир Зеленский, украинский МИД настаивают, что у нас есть "красные линии" по безопасности, мы на выборы без выведения войск, без контроля над границей, без разоружения, без демилитаризации оккупированных районов не согласимся. Но у меня возникает вопрос, каким образом, и с помощью каких инструментов мы будем этого добиваться», – говорит аналитик.

Она отметила, что даже если Россия пообещает «способствовать» выводу незаконных вооруженных формирований из Донбасса и их разоружению, все равно это должно происходить под чьим-то контролем и кем-то быть верифицировано.

«Понятно, что это не будет украинская сторона. А кто тогда? СММ ОБСЕ? У нынешней миссии недостаточно мандата для этого. Более того, даже если каким-то чудом они на себя эту роль возьмут, они сейчас не могут передвигаться по всей территории оккупированного Донбасса, они доезжают только туда, куда им разрешают "ЛНР" и "ДНР". Если им говорят – дальше не едьте, не стоит, их не пускают, они не едут, разворачиваются. Они не имеют доступа ко всем участкам неконтролируемой границы с РФ. Эта миссия на оккупированной территории полностью зависима от воли россиян и самопровозглашенной "власти". Она не сможет провести верификацию», – поясняет Золкина.

«Если ОБСЕ не сможет провести верификацию, мы получим формальное подтверждение со стороны "ДНР" и "ЛНР" или СММ ОБСЕ, что якобы разоружение началось, или: "Вот, посмотрите, 2 тыс. единиц оружия сложено, будем считать, что все сдано, "Градов" здесь не было". Я утрирую, но должно быть какое-то подтверждение, что это разоружение происходит, и что инфильтрация этих территорий российскими войсками сейчас нивелируется и они выводятся обратно. Если этого не будет, мы не можем начинать готовиться к выборам», – резюмировала эксперт.

Золкина также рассказала, что, если Украина пойдет на уступки ради мнимого мира и без гарантий безопасности приступит к принятию нового закона об особом статусе Донбасса, она попадет в еще одну из ловушек Кремля, которая кроется в согласованной «формуле Штайнмайера».

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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