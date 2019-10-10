Переселенцы рассказали о своих условиях проживания, и чем недовольны

Более половины переселенцев продолжают жить в арендованном жилье, а его смена зачастую связана с условиями проживания и стоимостью аренды. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, снимают квартиры 49% ВПЛ, еще 10% – арендуют дома и 5% – комнаты. С родственниками или в принимающих семьях живут 13% переселенцев. Еще 12% ВПЛ имеют собственное жилье, 4% – проживают в общежитиях, 2% – в центрах коллективного проживания ВПЛ.

«36% ВПЛ сообщили, что меняли квартиры по крайней мере один раз в нынешнем месте жительства. Высокая цена жилья была основной причиной переезда в другое помещение, о чем сообщили 61% ВПЛ, которые переехали в пределах нынешнего места жительства. Другими часто упоминаемыми причинами были плохие условия проживания (39%) и выселение, инициированное собственником жилья (23%)», – говорится в отчете.

Уровень удовлетворенности переселенцев по характеристикам жилья во втором квартале 2019 года остался без изменений по сравнению с январем-мартом этого года. В частности, 96% ВПЛ довольны услугами электроснабжения в местах своего проживания, менее довольны площадью жилья – 82%, теплоизоляцией – 83% и отоплением – 82%. Остальные респонденты выразили недовольство условиями проживания. Среди этих респондентов уровень неудовлетворенности был разным в отдельных географических зонах.

Так, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей в графе «не доволен» или «полностью не удовлетворен» 15% переселенцев отметили отопление и площадь жилья, 14% – водоснабжение, и 13% – теплоизоляцию.

В Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях около трети переселенцев недовольны большинством жилищных условий: теплоизоляцией – 35%, отоплением – 33%, площадью жилья – 30%.

Переселенцы, проживающие в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской областях, чаще всего были недовольны площадью жилья – 21% и теплоизоляцией – 17%.

В Киеве ВПЛ чаще выражали недовольство площадью жилья – 14%.

В Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областям наибольшими причинами для недовольства среди ВПЛ были площадь жилья – 22%, отопление – 18% и теплоизоляция – 16%.

Самые высокие показатели недовольства среди переселенцев в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях площадью жилья – 23% и теплоизоляцией – 21%.

Уровень неудовлетворенности переселенцев условиями проживания неодинаков в разных типах населенных пунктов, в частности он выше в селах, чем в больших и малых городах.

Как сообщалось ранее, во втором квартале 2019 года доходы переселенцев оставались заметно ниже прожиточного минимума и средних доходов остальных украинских семей.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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