В «ЛНР» придумали, как не платить свои «пенсии» вернувшимся переселенцам

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области пенсионерам с местной регистрацией не будут платить «пенсию ЛНР», если они не оформят «республиканский паспорт». Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила «глава пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева.
По ее словам, такие правила также касаются граждан Украины пенсионного возраста, которые решили постоянно проживать в «ЛНР», но не имеют прописки на неподконтрольной украинским властям территории Луганщины.
«Пенсия назначается пожизненно, поэтому если она была назначена в Украине... К примеру, человек имеет регистрацию Луганска, но не получая пенсию здесь, а получив ее в Украине, если он приезжает к нам, мы обязаны его поставить на учет, потому что регистрация все-таки в Луганске. В обязательном порядке у этого человека мы потребуем паспорт ЛНР», – заявила Васильева.
«Срок, согласно постановлению правительства, определен по 31 марта 2020 года. Мы не говорим о том, что сегодня те, кто поставлен на учет, должен в обязательном порядке сегодня предоставить паспорт, либо мы прекратим пенсию. Дан срок до 31 марта 2020 года», – утверждает «глава пенсионного фонда ЛНР».
Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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