Совсем одурели: В Луганске обсуждают отключение лифтов (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске в многоэтажках лифты начали отключать в 19:00. Ситуацию обсуждают местные жители в соцсетях.

«Оборонная, 1 (МЖК). Лифт отключают в 19:00! Уполномоченное лицо вызывающе разговаривает по телефону, хамит и затем блокирует номер. Причину отключения внятно озвучить затрудняется. Что делать жильцам? Лестница имеет отдельный вход, без освещения, в антисанитарном состоянии. Каким образом мамам после прогулки с детьми или пожилому человеку взбираться на свои этажи? А если необходима экстренная помощь человеку?», – пишет Наталья.

В комментариях люди делятся своими мнениями о причинах, а также пишут о том, что неработающие лифты доставляют неудобства в том числе работникам «скорой»:

Дмитрий: «В том году было так же! Ничего не изменилось»;

Анечка: «Зачем лифты вообще отключать? Чтоб "скорая помощь" пешком на 12 этаж по ночам ходила?»;

Костя: «Некому ходить освобождать после окончания рабочего дня»;

Натали: «Печально, конечно. Но вот за чистотой лестниц обязаны следить сами жильцы. Как и везде. И за освещенностью подъездов тоже»;

Александр: «Согласен, можно самому лампочку купить и вкрутить»;

Юрий: «За содержание дома (даже не подъезда, а всего дома) есть отдельная графа в квитанции оплаты комуслуг! Ну а порядок за жильцами, тут я полностью согласен»;

Татьяна: «У нас отключают в 20:00, хотя везде в 21:00. Позвонила в лифтерную, узнать, в чем наш дом провинился. Сказали, что они так сами решили»;

Марина: «В ЖЭКе говорят, мол, лифтеру нечем платить, мол, долгов по квартплате много. На самом деле, просто нет управы на них, некому даже пожаловаться»;

Елена П.: «А к лифтеру "скорая" не откажется идти на 12-й этаж?»;

Елена К.: «Совсем одурели»;

Дарья: «А после работы, которая у многих заканчивается в 20:00, пробегите по пожарной лестнице, не устали ж. И для здоровья оно так, почти не напряжно. Ну только если суставы болят, или давление там... А лифтеру домой надо, и электроэнергия экономится»;

Елена М.: «Вы с Луны свалились, что ли. На "Востоке" давно уже лифты отключают в 19:00. Народ уже привык. Точно так, как и маршрутки не ездят сюда после 19:00. Такое впечатление, что у нас комендантский час с 19:00 начинается».

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