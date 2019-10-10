Украинская сторона играет в опасную игру по Донбассу, – аналитик

Политика украинских властей в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе может привести к замораживанию конфликта. Об этом рассказала аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Мария Золкина.

«Украинская сторона играет в очень опасную игру. С одной стороны, может быть украинская сторона на переговорах просто пытается показать всему миру, что Украина готова даже о выборах [на неподконтрольном Донбассе] говорить сейчас, и как-то планировать это, но если не будет составляющей по безопасности, значит мы тогда завершаем переговоры и все оставляем в замороженном виде, как это есть сегодня. А может быть и не так», – рассуждает она.

«Украинская сторона согласилась на "формулу Штайнмайера". Это был ненужный маневр, если мы не хотим попадать в болото политических распрей. Конечно, она юридической силы не имеет, но и Минские соглашения тоже юридической силы не имеют, а на них основывается резолюция Совета безопасности ООН, ПАСЕ, санкции Евросоюза», – отметила Золкина.

Аналитик считает, что Россия решила сыграть на желании президента Украины Владимира Зеленского и его команды сдвинуть переговоры по Донбассу с «мертвой точки», но вопросов в этих планах украинских властей больше, чем ответов.

«Россия сейчас не изменила своих требований. Они такие же, как были 3-4 года назад. Но дело в том, что России сейчас будет выгоден любой из сценариев», – считает эксперт.

«Путину выгодно, если Украина пойдет на уступки и будет только формально возвращать себе Донбасс, это будет разрыв этой бомбы – и экономически, и политически, и гуманитарно в середине Украины. А если не пойдет на это, протесты, которые проходят и подрывают доверие к власти, внося смуту, – это тоже выгодно, потому что это хорошая картинка для российской пропаганды: "Смотрите, они помириться между собой не могут, посмотрите – у них гражданский конфликт"... Эти клише снова будут на пике», – резюмировала Золкина.

Эксперт также рассказала, что, если Украина пойдет на уступки ради мнимого мира и без гарантий безопасности приступит к принятию нового закона об особом статусе Донбасса, она попадет в еще одну из ловушек Кремля, которая кроется в согласованной «формуле Штайнмайера».

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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