Кто-то решил нормально затариться деньгами: В Донецке отменили выплаты на питание донорам (Фото)

Кто-то решил нормально затариться деньгами: В Донецке отменили выплаты на питание донорам (Фото)

ДН

10.10.19 11:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке отменили компенсационные выплаты на питание донорам. Соответствующие объявления размещают в лечебных учреждениях.

В объявлениях говорится, что компенсационные выплаты на питание донорам не производятся в связи с отсутствием финансирования.

Местные жители в соцсетях делятся мнениями о том, почему не хватает финансирования:

  • Александр З.: «Все финансирование идет на концерты»;
  • Олег: «Концертами заниматься Русский центр (Россия), с Л-ДНР деньги не тянут. Можете спать спокойно»;
  • Александр З.: «Ну, если с Москвы говорят, то надо слушать»;
  • Александр Д.: «А налоги растут. Видимо, кто-то решил нормально затариться деньгами перед тем, как свалить»;
  • Елена: «Да ясный-красный! А мы и не сомневались в щедрости администрации»;
  • Алексей: «Что-то рановато они начали себе на новогодний корпоратив баблишко собирать...»;
  • Федор: «Это республика с колен поднимается?»;
  • Мартин: «Да пофиг. Лишь бы концерты были».

Некоторые дончане одобряют прекращение выплат за донорскую кровь. Иные с ними не соглашаются:

  • Паша: «Давно пора, это же благотворительная помощь»;
  • Светлана: «Какая благотворительная помощь? По закону положено со времен СССР. Давались талоны на питание и отгулы. Сейчас не кормят в столовках (поэтому и дается денежная компенсация), населению работать негде – отгулы не нужны. А тут хоть копейки, но выплачивали. А теперь и их не будет! Очень странно. Похоже, денег нет в казне совсем»;
  • Александр Б.: «Они и так кровь неплохо сосут с народа, и без компенсации!»;
  • Дмитрий: «И так доноров нет нифига. Только вояк сгоняют, но они под своих сдают».

Также люди сообщают, что сдать кровь не так просто:

  • Ирэн: «Да я бы и не против! Но законы вот эти их... Если тату, если прописка украинская. Даже при наличии документа, что находился тут все время. Вот это бесит! Может, кому реально нужна помощь, но тебя не берут»;
  • Алина: «Вы хоть раз кровь сдавали у нас? Там всегда чудеса. Что при Украине, что при ДНР».

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