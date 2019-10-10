Красный Крест продолжит помогать жителям Донбасса, – Кириленко

В первом полугодии 2019 года в Донецкой области 80 тыс. жителей получили помощь от Красного Креста на общую сумму более 2 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Губернатор в среду, 9 октября, провел встречу в Донецкой облгосадминистрации с генеральным секретарем Немецкого Красного Креста Кристианом Ройтером, главой миссии Люксембургского Красного Креста в Украине Владимиром Петровым и генеральным директором Национального Комитета Общества Красного Креста в Украине Лилией Белоус.

«Представители организаций отметили, что имеют ресурсы и планы не только продолжать гуманитарные программы, начатые в Донецкой области, но и внедрять новые. Речь идет о поддержке людей, пострадавших в результате конфликта, развитии медицины (как первичного звена, так и узкоспециализированной), обучении людей для оказания первой домедицинской помощи и тому подобное», – сообщил Кириленко.

«Договорились, что передадим организациям список потребностей, проектов и программ, которые могли бы совместно реализовать», – добавил губернатор Донетчины.

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