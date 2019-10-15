Мастерская радости: Переселенка из Донецка открыла социальное ателье (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) переселенка из Донецка Светлана Завальная стала инициатором проекта «Социальное ателье». Женщина сменила профессию хореографа на швею.

Деньги на оборудование предоставил Благотворительный фонд «Каритас – Краматорск» по программе мини-грантов. Это около 20 тыс. грн, которые потратили на оверлок, швейную машину и нитки, утюг и другие принадлежности для мастерской.

В своем ателье Светлана работает с начала октября. Она бесплатно штопает одежду для людей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. «Это никогда не было моей основной работой. Я вообще руководителем детского танцевального коллектива была в Донецке. а здесь мое хобби переросло в работу – что-то переделать, вшить, ушить», – рассказывает она.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Свою мастерскую она основала в «Пространстве поддержки». Ремонтирует одежду для посетителей магазина бесплатной одежды «Социальный гардероб», который открыл благотворительный фонд «Каритас – Краматорск». За 1,5 года его работы тут оделись более 450 человек.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Я сама была пользователем Социального гардероба, когда его только открыли, когда нам помогали и какие-то вещи привозили, потому что приехали [из Донецка в Краматорск] ни с чем. Я понимаю, что это действительно очень нужно. Когда появился Социальный гардероб, поняли, что нужно еще как-то людям помогать, потому что кому-то что-то не подошло, кому-то нужно пошить. Так возникла мысль, что можно создать такую социальную мастерскую – мастерская радости», – отмечает переселенка.

«А еще на базе этой мастерской мы проводим мастер-классы», – добавила Светлана.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Вещам, которые залеживаются на полках «Социального гардероба» она дает новую жизнь. Помог ей в этом конкурс мини-грантов.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

«Второй год подряд у нас есть мини-гранты для развития громад. Их сумма составляет 20,5 тыс. грн. Именно для таких начинающих и инициативных групп волонтеров, которые хотят сделать какие-то социальные изменения в своих громадах. Мы помогаем им в этом, даем старт», – рассказала представитель «Пространства поддержки» БФ «Каритас – Краматорск» Елена Кулик.

Ремонтирует вещи в своем социальном ателье Светлана раз в неделю. Дополнительно – обучает шитью всех желающих.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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