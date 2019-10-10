Выявить «пенсионных туристов»: В ходе Всеукраинской переписи населения для переселенцев – отдельный блок вопросов

В ходе Всеукраинской переписи населения переселенцам будет задан дополнительный блок вопросов, также попытаются выявить «пенсионных туристов». Об этом сообщала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, передает «Зеркало недели».

Переписной лист уже утвержден, он будет содержать 50 вопросов. «Вопросы [для всех] все одинаковые. Единственное, если, например, выясняется, что вы – внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), то вам будет задан еще целый блок вопросов, которые другим людям не задают», – уточнила Либанова.

«Критически важная информация – это ситуация по регионам… Например, важно понять, что происходит на территориях возле линии разграничения. В Донецкой области в декабре 2018 года там проживало 600 тысяч ВПЛ. В Луганской области – 300 тысяч. Я смотрела карты. Где они там поместились?», – продолжила директор Института демографии.

Она уверена, что в ходе переписи можно будет «выловить» и «пенсионный туризм». «Скорее всего. При переписи мы все это выловим. Есть еще проблема оккупированных территорий. Там ведь тоже наши люди. Полномасштабную перепись мы там провести не можем. Но с помощью дронов можно хотя бы посчитать количество людей. Воспользовавшись рекомендациями Фонда народонаселения, проводившего переписи в воюющих странах», – сказала Либанова.

В целом, в ходе переписи демографам важно выявить разницу между наличным и постоянным населением, что даст возможность достаточно точно оценить численность трудовых мигрантов. «Если, конечно, население не будет лгать… С трудовой миграцией на самом деле не так все безумно, как предполагается. Да, наверное, миллиона три человек уезжают за границу на заработки. Но это не значит, что они перестали быть жителями Украины... Если человек поехал поработать на два-три месяца, вернулся сюда, потом поехал еще раз, то есть не уезжает больше чем на год, он считается жителем Украины. Он перестает им быть только в том случае, если не живет здесь больше года», – пояснила Либанова.

«Очень важны вопросы национальности, языка. Недостаточно спросить: русский – украинский. Что, например, делать с венгерским? Нужны венгерские школы или нет? Это политические игры венгерского правительства или на самом деле проблема Закарпатья? Почему детей на Закарпатье отдают в чешскую школу? Хотят, чтобы ребенок знал чешский язык, или потому что в этой школе лучше условия – она субсидируется чешским правительством? Если родной язык – украинский, и человек на нем общается, тогда вопрос: нужна такая школа или нет», – продолжила специалист.

Важным блоком будут вопросы об источниках средств существования, и какой из них является основным, ведь в регистре ГФС отражены только легальные доходы. Либанова уверена, что перепись сможет показать правдивые ответы: «Их будут по списку спрашивать об источниках дохода. И попросят назвать основной. В чем проблема?».

Перепись будут проводить примерно 100 тыс. человек. «Здесь мы рассчитываем на помощь центров занятости, где на учете стоит много людей с высшим образованием, которые за определенную плату вполне в состоянии эту работу выполнить. Попробуем привлечь и студентов – статистиков, экономистов, социологов, которые раньше всегда это делали. Но переписчики должны понимать, что и как делать. Для этого понадобится минимум неделя серьезного обучения и много учителей», – отметила Либанова.

Предстоящая перепись будет проводиться с применением новых технологий. Так, регистраторы будут фиксировать ответы жителей не на бумажных носителях, а на планшетах (соответственно, нужно будет закупить около 100 тыс. планшетов). «Нельзя уже будет пойти в ЖЭК, переписать информацию и сказать, что опрос проведен», – акцентировала Либанова.

Также планируется использовать два способа сбора информации: подомовой обход и саморегистрация. «Но даже опыт США показывает, что отсев при этом (при саморегистрации, – ред.) – до 50%. За две минуты переписной лист не заполнишь. Человек попробовал и бросил... Сама перепись [займет] месяца три. Если не будет саморегистрации, то быстрее. Но мы хотим ее сделать. Это важный шаг вперед. Молодые люди, которые на "ты" с компьютером, вполне могут зарегистрироваться сами. Им будет выдаваться специальный ключ, чтобы один человек мог заполнить анкету только один раз. Но понятно, что, например, сельское население, особенно пожилое, к этому не готово. Если население не захочет пускать переписчиков в дом, то предусматривается возможность открытия специальных переписных участков», – рассказала специалист.

Относительно проведения полной переписи уже в этом году Либанова считает, что торопиться не нужно. «Я бы, честно говоря, не гнала картину. Тут же еще важно, чтобы перепись была признана международным сообществом. А для этого она должна пройти по методологии, как положено. Не думаю, что до конца следующего года полномасштабную перепись удастся провести. Вряд ли успеют подготовиться… Перепись нужно проводить тогда, когда население минимально мобильно – чтобы застать большинство людей по своим адресам. Обычно это осенне-весенний период. Если мы хотим делать саморегистрацию, то крайний критический момент – начало марта. Следующий подходящий период – октябрь», – сказала она.

Либанова уверена, что в этом году удастся провести лишь пробную перепись, на которой отработать методики, технологии, выявить нагрузку на регистраторов. Для этого выбрали Бородянский район Киевской области и Оболонский район Киева. «Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее… Проблема в том, что на самом деле мы сегодня даже приблизительно не представляем, как люди размещены по территории. К примеру, есть версия, что в Киеве живет 2,8 млн человек. Моя оценка — около 4 миллионов. От этого зависит нагрузка на переписчика», – пояснила она.

Директор Института демографии считает, что заложенные в бюджет почти 3,5 млрд грн – реальная цифра с учетом расчетов, связанных с покупкой оборудования, программного обеспечения, обучения, зарплат переписчикам и т.д.

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