Реальность жизни: В соцсети опубликованы кадры из центра Донецка (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как выглядит осенью центр города.

Дончанин проехал на легковом автомобиле по центральным улицам города, по Артема и Университетской, проехал по мосту через Кальмиус, около 9:00 в обычный рабочий день, в среду, 9 октября.

«Донецк опустел! Реальность жизни. Куда делись люди?», – прокомментировал житель Донецка маленькое количество людей на улицах, а также небольшой трафик на дорогах.

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