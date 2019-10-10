Сводка из зоны ООС за 9 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 24 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибром 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Красногоровки – из миномета калибром 120 мм, ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Песок – из миномета калибром 82 мм, стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика, Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки, Павлополя, Новогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм;

в районе Золотого – обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибром 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

вблизи Гладосово – из миномета калибром 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Новозвановки – из ручного противотанкового гранатомета.

В течение текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершал обстрелы:

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 117 единиц. Обстрелам подверглись Донецкий аэропорт, поселки шахты "Трудовская" и Старомихайловка на окраинах Донецка; поселок Минеральное в предместьях Макеевки; Ясиноватая, прилегающие к ней поселок Крутая Балка и село Васильевка; села Петровское, Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись орудия танков, минометы калибрами 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также уверяют, что «сегодня утром украинские военные провели массированный минометный обстрел села Спартак на севере Донецка. Также с 06:30 до 07:49 зафиксированы обстрелы по направлениям села Саханка, поселка шахты Гагарина в Горловке, Докучаевска, "Вольво-Центра" (Донецк)».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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