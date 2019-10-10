10 авто в полчаса: Ситуация в пунктах пропуска утром 10 октября (Фото)

Сегодня утром, 10 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 октября через КПВВ последовало 39,2 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 9785 человек и 1135 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 7840 человек и 1345 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 7810 человек и 1380 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3525 человек и 785 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 10295 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 30/45;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Приходько РИК»: «КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:00 на пункте пропуска 180 автомобилей, 57 автобусов и микроавтобусов, до 860 человек пешей очереди»;
- Денис: «9:20. Пешей в два раза меньше, чем 860 чел.».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Татьяна: «7:45. На Еленовке в Украину – больше 100 машин»;
- Алексей: «7:50. На Еленовке в Украину – очередь практически до поворота. Пропускают примерно 10 авто за 30 минут».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Ольга: «8:40. На Каргиле в сторону Украины – основная очередь начинается на мосту, льгота – на спуске с моста»;
- Александр: «9:30. Каргиле в Донецк – примерно 100 машин, особо без изменений».
Алексей показал очередь на КПВВ «Станица Луганская» по состоянию на 6:40:
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») на данный момент не сообщается.
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