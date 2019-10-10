Красный Крест привез гумпомощь в «ДНР»

Международный комитет Красного Креста направил очередной гуманитарный груз на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что 9 октября 11 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК проехали через КПВВ «Новотроицкое». «Для жителей Донбасса направлены промышленные товары, продуктовые и гигиенические наборы весом 159,205 тонн», – говорится в сообщении.

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