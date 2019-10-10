Для меня они – равные: Зеленский о своем отношении к жителям Донбасса

Жители неподконтрольного украинским властям Донбасса и переселенцы – такие же украинцы, как и граждане Украины с регистрацией в других регионах страны, и отношение к ним – такое же. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я хочу прекратить войну. Именно это моя миссия на продолжении этих 5 лет, уже немного больше 4,5 лет», – сказал он.

«Когда вы спросили: "Чтоб вы сказали людям, которые там живут?" Во-первых, каждый раз, когда я обращаюсь к украинцам, в День независимости Украины – я думаю, это тоже их День независимости; когда я о чем-то говорю, я обращаюсь к украинцам, не только к украинцам, которые живут на подконтрольной территории, а ко всем украинцам, где бы они не жили. Для меня они – равные», – заявил Зеленский.

По его словам, это не касается тех людей, которые участвуют в незаконных вооруженных формированиях, и участвуют в боевых действиях против украинской армии.

«Главная ошибка наша была, когда много людей приехало из оккупированной части к нам, и мы, как власть, именно власть, не обеспечила нормально их местами проживания, работой, помощью. И многие из них уехали, вернулись назад, просто в поисках приюта», – сказал президент.

Он отметил, что у жителей Донбасса и переселенцев много разных жизненных и семейных обстоятельств для того, чтобы или выехать и жить на подконтрольной украинским властям территории, или вернуться домой на неподконтрольную.

«Обращаясь к людям, я обращаюсь ко всем украинцам, а если на Донбассе человек считает, что он – не украинец, я не могу сейчас ему влезть в мозг и что-то объяснить. Это его видение, и это его желание. Вся та часть людей, которая живет там, и они знают, думают, ощущают себя украинцами, они должны знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их обязательно вернем, вместе с территориями. Это наш план "А". План "Б" – все, кто ощущает себя украинцами, если у нас будет эта долгая и долгая история и долгий-долгий путь с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди, и мы должны им обеспечить возможности быть тут [на подконтрольной Украине территории]», – подчеркнул Зеленский.

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