Немецкие консульства не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям неподконтрольного Донбасса, – посол

Немецкие консульства не будут признавать паспорта РФ, выданные жителям неподконтрольного Донбасса, – посол

10.10.19 11:47dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Германии дало указание консульствам страны не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. Об этом сегодня, 10 октября, на своей странице в Twitter заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе», – написал Мельник.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел ФРГ отрицают информацию, приведенную в статье в Bild, о выдаче виз владельцам «паспортов ОРДЛО». 

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

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