Живет бездомный: В Донецке показали, что творится внутри здания службы госветконтроля (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», показал заброшенное здание, в котором располагалась Донецкая региональная служба госветконтроля.

Он отметил, что здание состоит из нескольких частей с отдельными входами. Здание одноэтажное, но достаточно большое – кабинетов было много. Сейчас помещения внутри полны мусора, окна выбиты. Рядом со зданием разбирают выложенную тротуарной плиткой дорожку.

Одно из помещений внутри здания облюбовал бездомный мужчина. Он принес туда нерабочий телефон, часы и другие найденные в мусоре вещи, обустроил себе ночлег.

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