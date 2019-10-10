Вспомните Светлакова: Зеленский рассказал о борьбе с российской пропагандой

Вспомните Светлакова: Зеленский рассказал о борьбе с российской пропагандой

ДН

10.10.19 11:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса необходимо уметь самостоятельно защищаться от российской пропаганды, пока украинское телевидения не может транслироваться там. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Самое главное – ни одно телевидение, с уважением к профессии журналистов, но ни одно телевидение, ни одно СМИ не должны на них влиять. Это могут сделать только они сами – переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты их смотришь, смотри, как Светлаков – он всегда разговаривал с телевидением», – отмечает Зеленский.

«Это тоже выход, пока там нет наших каналов, наших трансляций, сиди и говори: "Что ты брешешь? Я тебе не верю. Скоро тут наша украинская власть появится, скоро ребята за нами вернутся". Это пока такая защита», – пояснил президент Украины.

По его словам, сейчас украинские власти работают над тем, чтобы обеспечить трансляцию украинских СМИ на неподконтрольной территории Донбасса.

«Это очень сложно, глушат все, глушат военные технологии. С этим справиться очень сложно. Мы говорили об этом и с западными партнерами, и в этом у нас есть поддержка, как сделать так, чтобы нас там слышали, а услышат ли нас – это вопрос. Но это только их внутренний вопрос», – рассказал глава государства.

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