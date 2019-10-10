Вспомните Светлакова: Зеленский рассказал о борьбе с российской пропагандой

Жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса необходимо уметь самостоятельно защищаться от российской пропаганды, пока украинское телевидения не может транслироваться там. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Самое главное – ни одно телевидение, с уважением к профессии журналистов, но ни одно телевидение, ни одно СМИ не должны на них влиять. Это могут сделать только они сами – переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты их смотришь, смотри, как Светлаков – он всегда разговаривал с телевидением», – отмечает Зеленский.

«Это тоже выход, пока там нет наших каналов, наших трансляций, сиди и говори: "Что ты брешешь? Я тебе не верю. Скоро тут наша украинская власть появится, скоро ребята за нами вернутся". Это пока такая защита», – пояснил президент Украины.

По его словам, сейчас украинские власти работают над тем, чтобы обеспечить трансляцию украинских СМИ на неподконтрольной территории Донбасса.

«Это очень сложно, глушат все, глушат военные технологии. С этим справиться очень сложно. Мы говорили об этом и с западными партнерами, и в этом у нас есть поддержка, как сделать так, чтобы нас там слышали, а услышат ли нас – это вопрос. Но это только их внутренний вопрос», – рассказал глава государства.

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