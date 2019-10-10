Разумков поддержал идею создания позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным создание в Кабинете Министров позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Об этом он сообщил в интервью «Интерфакс – Украина».

«Во время заслушивания программы действий правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, было очень уместно предложение о создании позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо… Это достаточно неплохое предложение, которое озвучивалось премьер-министру», – сказал глава парламента.

Он отметил, что такое предложение озвучивали некоторые народные депутаты, которые ранее проживали на ныне временно неподконтрольных территориях.

Разумков напомнил, что на инвестиционном форуме в Мариуполе, который состоится в конце октября, будет обсуждаться программа реинтеграции Донбасса. Здесь первоочередным является вопрос информационной политики. «Возвращать людей возможно сначала только ментально, а уже после этого – физически», – подчеркнул спикер.

Вторым важным аспектом реинтеграции Разумков называет экономический рост Украины.

Кроме того, по его мнению, важна международная составляющая и аспект с безопасностью.

«Сильная армия – залог безопасности и территориальной целостности государства. Но мы понимаем, что дипломатическое направление – более эффективное и поможет быстрее вернуть временно оккупированные территории», – резюмировал глава парламента.

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