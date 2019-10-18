При виде мобильного могут и на костер отправить: В Донецке обсуждают запрет для посетителей «банка»

В неподконтрольном украинским властям Донецке в «республиканском банке» посетителям нельзя пользоваться мобильными телефонами. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«На каком основании запрещено пользоваться мобильными телефонами в банках ЦРБ? Сотрудники банка на этот вопрос ответить не могут», – пишет Евгения.

Ее слова подтверждают и иные жители Донецка, кому охрана «банка» запрещала говорить по телефону:

Саша: «Сегодня была в банке, зазвонил телефон, я ответила. Подошел охранник и сказал, чтобы я прекратила разговор и продолжила его на улице»;

Володя: «Я тоже возмущен! Помню, только позвонили, я еще толком не успел сказать, как уже начали говорить убрать телефон»;

Евгения: «К слову сказать, сегодня в банке я только достала телефон из кармана, чтобы посмотреть, который час, тут же нервозный охранник подскочил и начал возмущаться. Это ли не маразм»;

Дарья: «Просто – потому что могут. Я, помню, просто вслух разговаривала, не могу сказать, что громко, со своим же парнем рядом, не по телефону. Так ко мне охранник подошел… Нервы пусть лучше лечат».

В соцсетях местные жители обсуждают причины такого положения дел. Многих дончан возмущает подобная ситуация, другие с ними спорят. В частности, некоторые дончане апеллируют к тому, что у кассира – работа с деньгами, и он может ошибиться из-за того, что его отвлекают:

«Web Gost»: «На том же основании. Для чего нам комендантский час нужен? Не забывайте, что мы живем в резервации. Тем более, что нам нельзя задавать неудобные вопросы»;

Мария: «То сотрудники банка капризы свои высказывают»;

Наталья: «Вы мешаете разговорами и звонками. Это работа с деньгами»;

Эдуард: «Тогда посетители должны заходить в помещение банка по одному и в тапках!»;

Наталья: «Если кассир ошибется, вы недостачу покроете? Или вернете деньги, если передали вам лишнее? Я так не думаю. И тишина в банке – это простое уважение к работающим там людям»;

Евгения: «А когда ты стоишь в коридоре, а операционист сидит за толстой стеной, кому я мешаю?! Охраннику лично?… На картинку с перечеркнутым телефоном должно быть основание, а его нет. На вопрос почему нельзя, отвечают незамысловато: потому что!... Такое ощущение, что я на борту самолета, не иначе… Уважать клиента банка – это не обязательно вообще. Круто»;

Виталий: «Это потому, что персонал банка живет еще в 18 веке и пользуется только таксофонами. А при виде мобильного могут и на костер отправить».

Также люди говорят о том, что не только в «банке» работают с деньгами, но и в супермаркете:

«Донецк, что не так»: «Есть правила или так хочется? И еще: мешают только в банках или в других местах тоже?»;

Инна: «Чем отличается банк от другого общественного места, где тоже звонки и орущие люди могут мешать? Магазин, больница, любое учреждение и т.д. Почему только в банке запрещено тогда?»;

Александр: «Просто в банке есть вооруженная охрана, которой скучно и нечего делать. А так хоть людей покошмарит, в стойло загонит, покажет им, кто они на самом деле. Будь вооруженная охрана в других местах – и там бы запретили»;

Дарья: «В супермаркете вообще всю смену без перерыва идет поток людей с деньгами. И что?»;

Светлана: «Наверное, по той же причине, по которой и во время перерыва из банка всех выгоняют, и создается очередь из дедов с костылями под входом в банк. Дикие люди, дикие организации»;

Саня: «Почему в других странах разговор не мешает, а здесь мешает?».

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