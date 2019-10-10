Жители Донецка в соцсетях объяснили, зачем выдают «справку» о прохождении переписи (Фото)

Во время переписи населения в «ДНР» определенной категории людей дают «справку» о прохождении переписи. В соцсетях жители Донецка объясняют, кому и зачем дают «справку».

«Вам тоже давали справку о прохождении переписи? Если да, то зачем она нужна, а тем более, к чему ее держать у себя аж до 1 декабря? Просто наши власти доказывали всем, что это анонимно, по желанию, не обязательно отвечать на все вопросы. А так получается, что каждый человек со своими личными данными идет под счет», – написал автор поста Сергей.

Он также рассказал, что переписчики, которые приходили к нему домой, были «очень настойчивыми и советовали отвечать все вопросы».

Многие люди отвечают, что «справки» они не получали:

Елена: «Никаких справок никто не давал...»;

Александр: «Никаких справок не дают. Если вас дома нет, оставляют бланк с адресом и телефоном, где можно по желанию самому пройти перепись»;

Яна: «О Боже, как люди переживают за свои миллионы».

При этом иные дончане объясняют, что такую «справку» давали тем, кто проживает не по месту прописки, чтобы людей не опрашивали повторно:

Ярослав: «Поясню – такую справку давали тем, кто проживает в нескольких местах, зависимо от ситуации. У себя дома и у родителей. Переписывают по 1 адресу, и чтоб не было конфликтов, дают такую справку»;

Юлия: «На момент переписи я была не дома, а в гостях, и сказали, что если к вам придут, покажите эту справку! Вот и все»;

Иннусик: «Такие справки выдают только тем, кто переписался на другом участке, на чужом участке так сказать, и чтобы не было дублирования данных, дают справки, которые показывают переписчикам, когда они приходят к вам по адресу»;

Аленка: «Эти справки давали тем, кто без прописки, чтоб 5 раз их не переписать»;

Кира: «Эта бумажка нужна для того, чтобы предъявить переписчику в случае повторного обхода, если вас могут застать по другому адресу. Но сами переписчики – люди понимающие, и им ничего доказывать не нужно».

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходит перепись населения. Жителей опрашивают согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов.

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