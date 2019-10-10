Зеленский намерен выиграть информационную войну за Донбасс

Украина намерена выиграть информационную войну с Россией на Донбассе практическими методами улучшения жизни людей, проживающих на неподконтрольной украинским властям территории. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что такое разведение [войск] в Станице Луганской, что произошло: во-первых, мы должны это делать – обеспечить нормальный КПВВ; во-вторых – это самое крутое информационное средство, пока нас там не показывают или показывают в невыгодном нам свете, это самая выгодная форма, когда ты примером показываешь: "Смотрите, что мы сделали на КПВВ – автобусы с нашей стороны ходят, люди ездят, помогаем, пешеходный мост сделали, дорога с нашей стороны европейская, с разметкой"», – отмечает Зеленский.

По его словам, практические шаги украинских властей, направленные на улучшение жизни жителей неподконтрольной части Донбасса, наилучший способ показать на примере, насколько Украина заинтересована в возвращении людей и неподконтрольных территорий.

«Например, человек работает тут, а поехал к родителям на неподконтрольную территорию. Как вы думаете, что он расскажет? Сегодня это такое телевидение – живое. Это наилучшие шаги, если говорить дальше о разведении [войск], и для чего оно. Вы знаете, что такое информационная война, ее нужно выигрывать. Другого выхода я не вижу», – заявил президент Украины.

Глава государства также считает, что жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса необходимо уметь самостоятельно защищаться от российской пропаганды, пока украинское телевидения не может транслироваться там.

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