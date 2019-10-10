По бумагам я была в отпуске: Бывшая пленница «ДНР» рассказала о травле со стороны своих украинских коллег

Ольга Политова, которая более двух лет провела в плену «ДНР», уже полгода живет в Киеве – в спальном районе в однокомнатной квартире у своей подруги. Собственного жилья на подконтрольной территории у женщины нет, пишет «Зеркало недели».

Казалось, жизнь должна наладиться. Но проблемы одна за другой проверяли бывшую пленницу на прочность. Борьба за полагающиеся выплаты: зарплаты, пенсии и переселенческие. Вдобавок – пошатнувшееся здоровье и коллективная травля.

После освобождения она восстановилась на своей работе – в Центре первичной медицинско-санитарной помощи (ЦПМСП) Ясиноватского района, расположенном в подконтрольном Украине поселке Очеретино. «Если раньше я была заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию, то специально для меня главврач Татьяна Рябуха ввела новую должность заместителя главного врача по экспертизе. Просто пока я была в плену, на мое место взяли другого человека. Я же порядочная и неконфликтная, поэтому не стала закатывать скандал. Ладно, пусть будет так, не буду лезть на рожон. И приняла эту должность, стала работать», – говорит Политова.

Но Ольге Филипповне пришлось каждый день работать рядом с человеком, сдавшим ее врагам. «У меня осталось очень много бумажек, которые отписывали коллеги на протяжении всего этого времени. Какое это трудное время было для меня! Это была борьба против них, борьба против системы. Они меня морально травили, и лишь несколько человек негласно были на моей стороне», – делится женщина.

Когда Ольга отдала больничные листы, чтобы получить выплаты после месячного пребывания в клинической больнице «Феофания» (там проходили обследования все освобожденные пленные), вновь пришлось столкнуться с проблемой. «Оказалось, что я находилась не в плену, а в "отпуске без содержания на период проведения АТО с 18 ноября 2015 года", хотя меня арестовали в пятницу 13 ноября 2015 года. А 14 ноября – суббота, и поскольку я работала на полторы ставки, этот день должен был быть у меня рабочим. А в апреле 2016-го по налоговой и Пенсионному [фонду] у меня вышли расчетные деньги, т.е. я была уволена. Но эти документы до сегодняшнего дня не найдены, все подчистили за тот месяц, пока я поправляла здоровье в "Феофании". Ведь когда стало известно о моем освобождении, в срочном порядке стали мудрить с документами. И вот так получилось, что по бумагам я не в сырых застенках была, а в отпуске. Как потом руководство объяснило, сделали они это из лучших побуждений, чтобы "сохранить мне должность"», – недоумевает Ольга.

По этому вопросу в Дружковке (Донецкая обл.) с 20 февраля 2018 года ведется уголовное дело. Но пока дело не сдвинулось ни на шаг. «Мое дело стоит в очереди, и представьте, приблизительный срок проведения экспертизы [документов] – 1-й квартал 2020-го. Нужно ждать полтора года! Это же смешно, если бы не было так грустно», – сетует она.

А еще бывшая заключенная долгое время не могла получить справку, в которой прописана общая сумма зарплаты за время ее пребывания в плену. «Мне дали информацию о заработной плате на должности заместителя главврача и участкового врача-терапевта. И мне пришлось самой считать, какую исковую сумму поддавать в Дружковский городской суд, чтобы получить положенное за время пребывания в плену. Суд по этому делу шел ровно год. Однако ЦПМСП Ясиноватского района подало апелляцию в суд. В документе значилось, что "такого положения нет", что я не была пленной, а была заложницей», – говорит Политова.

«Там еще было написано, что мой поступок очень циничный, т.к. у больницы лишних средств нет, и что из-за меня без денег останутся сотрудники медучреждения», – добавляет она.

В августе 2018 года у Ольги состоялся разговор с представителями СБУ. Они прямым текстом сказали ей: «Мы вас просим не ходить одной по Очеретино в темное время суток, и не стойте вечером на кухне возле окна, когда включен свет». «Вы понимаете, насколько мне опасно было жить там, среди людей, которые желали мне зла? Логово сепаратизма – иначе и не скажешь», – уверяет Политова.

В январе нынешнего года у коллег Ольги появился новый повод поиздеваться над ней. На одном всеукраинском интернет-ресурсе вышел большой материал, где Политова откровенно рассказывала о происходящем. Не забыла упомянуть и медучреждение, в котором работала. «Я сказала, что в амбулатории скарификаторы, которые стоят 30 или 35 копеек в аптеке, медсестры продают по гривне. Ленту ЭКГ получают бесплатно, но за электрокардиограмму тоже берут деньги. После этого травля усилилась. Меня вызвали "на ковер", и при всем коллективе на собрании читали нотации. Как в лучших традициях СССР. Когда я попросила директора Центра извиниться за свои слова, он нагло улыбнулся и сказал: "Не за что извиняться, это у нас такие "перші керівники українських закладів". Очень мне было стыдно и больно за них. И самое главное, по их мнению, – я врач, взявший в руки оружие. А так быть не должно», – вспоминает собеседница.

А через месяц одна юридическая кампания предложила Политовой переехать в Киев, где ее уже ждала работа. «26 февраля я приехала в Киев, встретилась с директором Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения. Мне все понравилось: и атмосфера, и хорошие сотрудники, и руководитель… Когда в марте написала заявление на расчет, знаете, словно гора с плеч. Мой отъезд не только меня порадовал, но и некоторых коллег в прежней амбулатории… мол, ну, теперь она не будет нам трепать нервы… и радовались, что меня рядом с ними больше не будет», – вспоминает Ольга.

Как сообщалось ранее, Ольга Политова в 2015 году работала заместителем главного врача в Центре первичной медицинско-санитарной помощи Ясиноватского района. Женщина проживала в неподконтрольном Донецке, а на работу ездила в подконтрольный Украине поеселок Очеретино.

13 ноября 2015 года, возвращаясь домой с работы, женщину задержали на трассе Донецк – Горловка на «таможне ДНР». При ней была передача в Донецк, содержание которой она не проверяла. Эта передача стала причиной тщательных обысков и ареста Политовой. Как оказалось, с августа она сотрудничала с Главным разведуправлением Минобороны Украины, но об этом Политова узнала только в конце 2018 года, «потому что это государственная тайна, и я не была ознакомлена с этим».

Ольга Политова пробыла в плену «ДНР» больше двух лет, ее приговорили за «терроризм». Женщина сменила 6 камер в СИЗО, в которых находилась с убийцами, наркоманами, ворами. После освобождения по обмену пленными в декабре 2017 года она первоначально вернулась на работу в больницу в Очеретино.

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