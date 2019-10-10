Эта встреча должна быть: Зеленский о Нормандском формате и переговорах с Путиным

Встреча в Нормандском формате должна состояться ради окончания войны на Донбассе, и украинская сторона готова показать на практике свое стремление к этому. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Отсрочка и дата действительно зависят от российской стороны, потому что у Франции, Германии и Украины была одна из дат – 16 сентября, Россия не смогла подтвердить эту дату, и не подтвердила», – сказал он.

По его словам, украинская сторона заявила России о том, что готова к Нормандскому формату переговоров по Донбассу, потому что реально хочет окончания войны и готова была это доказать практическими шагами.

«Мы сказали нам нужно, нам нужно посмотреть друг другу в глаза, понять, кто и что хочет, и понять реальные шаги – 3-5 реальных шагов, когда и как мы можем закончить войну, потому что мы очень хотим, а если вы (Россия, – прим. ред.) этого тоже хотите – давайте встречаться», – рассказывает Зеленский.

«Встречаться мы с вами можем в двух форматах – Нормандский формат и моя прямая встреча с президентом России. Об этой прямой встрече никто не говорит, потому что все против. Я не могу сейчас сказать, возможна ли она. Но я знаю одно – эта встреча [в Нормандском формате] должна быть, если мы хотим закончить войну», – продолжил президент Украины.

Он отметил, что с украинской стороны к России было требование об освобождении украинских моряков и политических заключенных, и оно выполнено. Со своей стороны Украина идет на разведение войск в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также согласовала «формулу Штайнмайера».

«Это не условия. Это все было. Это обсуждалось в Минске, очень много обсуждалось в разных редакциях "Минска". Каждая из сторон должна показать, что она хочет закончить войну. Это не значит, что у нас есть гарантии и 100% уверенность, что та сторона хочет ее закончить, но мы должны показать. Это наша территория, мы хотим вернуть нашу территорию, мы готовы», – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель, с которой он говорил по телефону вчера, сообщила, что будет обсуждать дату Нормандского формата переговоров со своими французскими коллегами, а потом предложат ее российской стороне. «У меня уже есть варианты дат, на которые мы соглашаемся», – сообщил он.

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