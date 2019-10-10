В Мариуполе водитель легкового авто насмерть сбил велосипедиста (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Смертельная авария произошла в поселке Сартана 9 октября около 5:00. 69-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Мазда» в направлении Мариуполя, наехал на велосипедиста-пенсионера, ехавшего в попутном направлении. От полученных травм 67-летний велосипедист скончался на месте.

По предварительным данным, водитель был трезв. Полиция устанавливает причины ДТП. По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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