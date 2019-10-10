На Луганщине NRC восстанавливает колодцы общего пользования (Фото)

В Попасной продолжаются работы по восстановлению колодцев общего пользования при содействии благотворительной организации Норвежский совет по делам беженцев (NRC). Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета.

В этом году между Попаснянским городским советом и Норвежским советом по делам беженцев заключен меморандум «О взаимопонимании», который направлен на восстановление критически важной инфраструктуры для благополучия громад. Помощь была направлена на текущие ремонты и восстановление функционирования колодцев общего пользования.

Уже завершены работы по восстановлению колодцев по ул. Днепровская, Грушевского, начаты работы по ул. Киевская и продолжаются восстановительные работы по ул. Новодеповская.

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