Экс-«министр образования ДНР» возглавила университет в российской Воркуте

Бывшая «министр образования ДНР» Лариса Полякова возглавила Воркутинский филиал Ухтинского государственного технического университета в России.

«В апреле 2019 года переехала в Ухту, где занимала должность профессора кафедры экономики УГТУ, некоторое время исполняла обязанности начальника учебно-методического управления университета. Через полгода работы получила предложение переехать в Воркуту на должность заведующего кафедрой строительства и экономики, а также исполняющего обязанности директора Воркутинского филиала УГТУ», – говорится в сообщении.

С начала нынешнего учебного года Лариса Полякова стала директором Воркутинского филиала Ухтинского государственного технического университета.

Лариса Полякова была «министром образования и науки» в «ДНР». Она была освобождена от занимаемой «должности» в марте 2018 года.

Источник: российское издание «Заполярье-онлайн»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: