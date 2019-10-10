ДТП в Краматорске: «Газель» раздавила легковое авто (Фото)

Сегодня, 10 октября, в Краматорске (Донецкая обл.) произошло ДТП.

Столкновение произошло сегодня утром на пересечении улиц Академической и Румянцева: столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль ВАЗ-2102. В результате столкновения «Газель» буквально раздавила легковушку.

По словам свидетелей, легковое авто двигалась по ул. Академической, а «Газель» выехала на перекресток по ул. Румянцева. В кузове грузовика находились несколько рабочих с газовыми баллонами.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали как минимум, два человека, находившихся в легковушке, однако, к счастью, люди получили лишь незначительные травмы.

Источник: Общежитие

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