Майдана не боюсь: Зеленский отреагировал на протесты, связанные с Донбассом

В украинском обществе очень высокий запрос на окончание войны на Донбассе и некоторые политики пытаются это использовать в своих интересах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он признал, что его команда недостаточно проинформировала общество относительно позиции Украины в переговорах по Донбассу, и в этом ошибка, но заявил, что готов уйти в отставку, если так решит большинство граждан Украины.

«По поводу Майдана – я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала и я не был президентом, кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут», – сказал Зеленский.

«Они точно не выберут тогда прекращение войны, и они точно будут выбирать из того "меню товаров", которое есть на рынке – на продажном политическом рынке. Они увидят это "меню", его и сейчас могут посмотреть, какие люди есть [из претендентов на пост президента Украины]. Я – не в "меню", я – точно не товар, я не из политики пришел, и вы знаете, какой процент меня избрал президентом Украины – они считают, что именно я это могу сделать», – резюмировал глава государства.

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