Спустя 3 года: Что осталось от Аллеи переселенцев в Краматорске (Фото, видео)

Спустя 3 года в Краматорске (Донецкая обл.) «Аллея мира» или, как ее называют в народе – «Аллея переселенцев», превратилась в обычный дикий газон. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Торжественное открытие аллеи состоялось в парке «Юбилейный» в 2016 году с участием руководства области и города.

Саму идею придумали в Киеве, а уже символично воплотили в столице подконтрольной части Донецкой области – Краматорске. Инициаторами создания аллеи стали участники проекта «Мобильные бригады» Фонда народонаселения ООН и Украинский фонд общественного здоровья. Проект активно поддержали областные и городские власти, состоялось торжественное открытие – с речами первых лиц, под теле- и фотокамеры.

Изначально композиция аллеи состояла из двух деревьев, символизирующих мужчину и женщины, а также нескольких металлических конструкций. Все это было окружено цветами, и, по словам организаторов, должно было служить напоминаем о проблемах на тот момент почти двух миллионов переселенцев, которых война на востоке Украины разбросала по всей Украине.

Уже спустя год про «Аллею переселенцев» забыли, она начала приходить в запустение.

Сегодня аллея выглядит неухоженной и больше напоминает просто часть дикого парка. Конструкции, которые украшали ее, убрали еще в 2016 году, табличку со значением аллеи также демонтировали в том же году.

Большинство людей, которые заходят через главный вход парка, даже не представляют, что здесь когда-то торжественно с мэром и его замами была открыта аллея.

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