Закон об амнистии – в тумбочке: Зеленский рассказал, что будет с этим делать

Законопроект об амнистии в рамках переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе будет обсуждаться на встрече в Нормандском формате. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Кстати, у нас принят закон об особом статусе. Сразу отвечу о том, каким будет закон об особом статусе – там пункты, все красные линии мы готовы обсуждать с обществом, журналистами, и только после этого – с Верховной Радой, и только после этого голосовать, потому что очень важный вопрос», – сказал он.

«По поводу амнистии. Вы же знаете, что принят этот закон, в тумбочке где-то лежит. Я не знаю, где он лежит, и почему Рада приняла этот закон и не передала бывшему президенту на подпись. Интересный вопрос. Мы не знаем ответ. Никто не отвечает на этот вопрос, поэтому и этот вопрос должен обсуждаться в Нормандском формате, то есть – что это будет за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, кого не амнистируем», – заявил Зеленский.

По его словам, нужно четко выяснить, по каким критериям, и кто будет попадать под амнистию, и будет ли это касаться гражданских лиц.

«Мне кажется, есть категория людей, которых совсем не касается этот вопрос, поэтому все эти вопросы начнут проговариваться в Нормандском формате», – добавил президент Украины.

Глава государства также сообщил, что встреча в Нормандском формате должна состояться ради окончания войны на Донбассе, и украинская сторона готова показать на практике свое стремление к этому, но дата еще не согласована.

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