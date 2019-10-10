В РФ сделали заявление по Нормандскому саммиту

РФ не допустит пересмотра решений саммита в Нормандском формате. Об этом сегодня, 10 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает российское издание «РИА Новости».

Лавров сообщил, «что есть ощущение, что Киев требует проведения Нормандского саммита, чтобы пересмотреть предыдущие договоренности в этом формате».

«А если поделиться и другими моими подозрениями, есть ощущение, что украинская сторона требует проведения Нормандского саммита с тем, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции», – сообщил он.

«Я считаю, что это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить, – добавил Лавров.

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