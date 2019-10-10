Обмен пленными с Россией и «Л-ДНР»: Зеленский заявил о готовности

Вопрос обмена пленными с Россией и «Л-ДНР» может решиться на встрече в Нормандском формате, но Украина уже готова к этому. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Никто никогда не забудет ни об одном человеке, который находится в плену, в тюрьме на территории РФ или в Крыму, или на временно оккупированной территории "ДНР" и "ЛНР"», – сказал он.

«У нас пока что существует два списка обмена. Люди, которые крымчане, – они все находятся в списке людей, о которых мы должны говорить, в принципе, только с Россией, поскольку они находятся на той или иной территории [в Крыму или в России]. От "ДНР" и "ЛНР" этот вопрос не зависит совсем», – продолжил Зеленский.

По его словам, второй список – это люди, которые удерживаются в «Л-ДНР». «Наши люди. Этот список тоже есть. Этот вопрос также обсуждается. И третье, самый сложный вопрос – это люди, которые не имеют подтверждения со стороны "ДНР / ЛНР", что эти люди у них есть, а у нас есть информация, что наши украинцы там находятся», – заявил Зеленский.

«По первым двум трекам – мы просто готовы. У нас есть эти списки, мы готовы хоть завтра [к обмену]. Российская сторона декларирует нам, что без Нормандского формата мы не дойдем до этого перечня. Это правда, почему я спешу с Нормандским форматом… Там большой список людей, и у нас очень много их людей. Эти списки уже подготовлены нашей стороной, мы готовы. Часть этих списков уже обсуждена в Минском формате, но решение будет принято в Нормандском формате», – прокомментировал президент Украины.

Глава государства также сообщил, что встреча в Нормандском формате должна состояться ради окончания войны на Донбассе, и украинская сторона готова показать на практике свое стремление к этому, но дата еще не согласована.

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