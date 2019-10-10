Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросу освобождения украинских пленных. Как сообщают «Донецкие новости», об этом он заявил сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона.

«Если Нормандский формат будет откладываться из-за того, что не будет разведения у нас в Золотом, будут продолжаться обстрелы, тогда мы будем искать другой формат, как вернуть наших людей. Один из них – это Минск. Есть еще один, который сработал. Это прямые переговоры с президентом РФ», – сказал президент Украины.

«Я по поводу возвращения наших людей и обмена готов на эти прямые переговоры. Я увидел, что был результат. Я готов к нему», – добавил Зеленский.

Ранее он заявил, что вопрос обмена пленными с Россией и «Л-ДНР» может решиться на встрече в Нормандском формате, но Украина уже готова к этому. Глава государства также сообщил, что встреча в Нормандском формате должна состояться ради окончания войны на Донбассе, и украинская сторона готова показать на практике свое стремление к этому, но дата еще не согласована.

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