Больше 62 миллиардов: Эксперты озвучили сумму долга ПФУ перед пенсионерами неподконтрольного Донбасса

По состоянию на июль 2019 года долг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей составил 62 млрд грн. Об этом в комментарии «Донецким новостям» сообщила эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

«На данный момент долг, скорее всего, увеличился. И точно о его размерах мы не знаем: ПФУ не слишком стремится разглашать эту информацию. Мы можем только предполагать, что имеем увеличение этой суммы – в частности, из-за того, что более года назад было принято Постановление КМУ № 335, согласно которому задолженность по пенсиям выплачивается в соответствии со специальным Порядком. И уже больше года его не могут разработать», – сказала Одинцова.

Более того, ПФУ и Министерство социальной политики не могут сказать точно, когда именно будет утвержден этот Порядок выплат долгов по пенсиям. «Возможная причина его отсутствия, скорее всего, заключается в том, что в правительстве не могут решить, как реструктуризировать долг по этим пенсиям», – считает эксперт.

Сумму долга в 60-70 млрд грн «Донецким новостям» озвучил также финансовый эксперт Алексей Кущ.

Напомним, что ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность пенсионерам-переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ перед пенсионерами-ВПЛ составил 600 млн грн. В начале октября в Луганской области органы ПФУ выплатили долги по пенсиям 896 переселенцам на общую сумму 7,3 млн грн.

Подробнее читайте в материале «Долги по пенсиям неподконтрольного Донбасса и переселенцев: Эксперты рассказали, как решить проблему»

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