Через КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался провезти боеприпасы (Фото)

Боеприпасы, спрятанные под капотом и сиденьем машины, мужчина пытался провезти через линию разграничения. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

9 октября на КПВВ «Новотроицкое» сотрудники Госпогранслужбы и ГФС осматривали автомобиль, следующий на неподконтрольную украинским властям территорию. В авто были обнаружены боеприпасы: 200 охотничьих патронов под капотом транспортного средства помогла найти правоохранителям специально обученная поиску боеприпасов служебная собака. Еще один патрон был обнаружен под сиденьем автомобиля.

По словам водителя, он попытался скрытно провезти патроны, надеясь на удачу.

О данном факте проинформированы представители Нацполиции, им же передан задержанный мужчина и найденные патроны.

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