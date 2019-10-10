Деньги не заложены: Правительство не собирается возвращать пенсии жителям неподконтрольного Донбасса

В проекте государственного бюджета на 2020 год не заложена сумма долга Пенсионного фонда Украины (ПФУ) перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной части Донбасса. Поэтому о возвращении таких долгов в ближайшее время говорить не приходится. Об этом в комментарии «Донецким новостям» сообщила финансовый эксперт Алексей Кущ.

«В проекте бюджета-2020 заложено 170 млрд грн на покрытие дефицита ПФУ. То есть, на покрытие задолженности по выплатам пенсий на оккупированных территориях деньги не заложены. А там речь идет о сумме 60-70 млрд грн. То есть, если бы власть планировала делать что-то в этом направлении, то трансферт на покрытие дефицита ПФУ был бы 230 млрд грн или даже больше. Из этого следует, что пока мы слышим лишь декларации. И в ближайшее время никто не собирается возвращать пенсионные долги жителям оккупированных территорий», – отметил Кущ.

Эксперт считает несостоятельными аргументы, что жителям неподконтрольного Донбасса нельзя выплачивать пенсии, что есть трудности с верификацией граждан их получающих. «Как и аргументы, что предприятия неподконтрольной части Донбасса не платят единый социальный взнос (ЕСВ), потому, мол, и пенсии там платить нельзя. У нас общенациональный принцип наполнения ПФУ. Если где-то, допустим, в Харьковской или Киевской области остановится завод и перестанет перечислять ЕСВ, людей не лишают пенсии», – продолжил он.

Кущ напомнил, что коллективный принцип наполнения ПФУ подразумевает выплату пенсии, независимо от места проживания получателя, это возможно даже за границей. «У Зеленского недавно была встреча с израильским премьер-министром Нетаньяху. И наш президент пообещал, что Украина будет выплачивать пенсии своим гражданам, выехавшим на ПМЖ в Израиль. Отсутствие украинской банковской системы этому не мешает», – аргументировал экономист.

«Если бы политическая воля, пенсионерам с неподконтрольных территорий платили бы пенсии, а также погасили образовавшиеся долги. Единственный повод не платить – нежелание тратить деньги со стороны как прежней, так и нынешней власти», – резюмировал Кущ.

Напомним, что ПФУ проигнорировал 90% судейских решений, которые обязали ведомство выплатить пенсионную задолженность пенсионерам-переселенцам. Всего по состоянию на 1 июня 2019 года общий долг ПФУ перед пенсионерами-ВПЛ составил 600 млн грн. В начале октября в Луганской области органы ПФУ выплатили долги по пенсиям 896 переселенцам на общую сумму 7,3 млн грн.

При этом жителям неподконтрольного украинской власти части Донбасса по состоянию на июль 2019 года ПФУ задолжало 60-70 млрд грн.

Подробнее читайте в материале «Долги по пенсиям неподконтрольного Донбасса и переселенцев: Эксперты рассказали, как решить проблему»

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