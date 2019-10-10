Эта история со мной не работает: Зеленский о политике Кремля

Украинская власть готова участвовать в любых форматах переговоров с участием России для окончания войны на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Почему политика РФ должна измениться? Я не думаю, почему. Мы должны найти все подходы, чтобы она изменилась. Есть шанс, что и российская сторона устала от этого процесса. Я думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость», – сказал он.

Президент отметил, что украинские военные, волонтеры и общество продемонстрировали всем, что будут защищать Украины «как бы там ни было». «Это важная вещь, которую осознает РФ. Эту важную вещь, я думаю, осознают и боевики, которые находятся на временно оккупированных территориях», – считает Зеленский.

«Раньше была [в России] такая информационная политика, что мы тут и фашисты, и такие страшные, и мы хотим отобрать возможность говорить на русском языке. Сейчас в России все понимают, скажем, очень большой процент людей, которые понимают, потому что они знали меня не как политика, а как известного человека до того, как я стал президентом, и все понимают, что эта история со мной не работает. Совсем не работает, потому что у меня либеральные взгляды», – продолжил он.

«У нас есть возможность разговаривать с РФ в Нормандском формате и с нашими коллегами… Я думаю, что у предыдущей власти такого желания, как у нас, такого мощного давления на окончание войны не было. Мы готовы говорить по телефону, в Нормандском формате, в Минске и я откровенно говорю: "Хотите, давайте другой формат, привлечем больше стран к Нормандскому формату". Я готов», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства акцентировал, что если все форматы переговоров по Донбассу не дадут результатов, он готов искать другие модальности переговорных процессов.

Ранее он заявил, что вопрос обмена пленными с Россией и «Л-ДНР» может решиться на встрече в Нормандском формате, но Украина уже готова к этому. Глава государства также сообщил, что встреча в Нормандском формате должна состояться ради окончания войны на Донбассе, и украинская сторона готова показать на практике свое стремление к этому, но дата еще не согласована.

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