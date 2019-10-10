В «Л-ДНР» постоянно проходят процессы мобилизации мужского населения, – правозащитники

В «ДНР» и «ЛНР» постоянно проходят процессы мобилизации мужского населения. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«НВФ "ЛНР" и "ДНР" не прекращают набор в свои отряды. Также в ОРДЛО* постоянно проходят процессы мобилизации мужского населения», – говорится в сообщении.

Также правозащитники опубликовали фото объявлений из местных газет, согласно которым, в «ЛНР» на «службу» осуществляют набор людей возрастом от 20 до 35 лет, без судимостей, пригодных по состоянию здоровья.

В «ДНР» приглашают на «военную службу по контракту» мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, с положительными характеристиками, отсутствием судимости, пригодных по состоянию здоровья.

Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа Фото: Facebook / Восточная правозащитная группа

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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