На Донетчине разработают программу для решения проблем защиты прав детей

В Донецкой области разработают программу для решения проблем защиты прав детей. Об этом стало известно на встрече в рамках мониторингового визита уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы с руководством Донецкой областной военно-гражданской администрации, передает пресс-служба ДонОВГА.

Как сообщил председатель ДонОВГА Павел Кириленко, на сегодня количество детского населения на подконтрольной украинской власти территории в области составляет 300 тыс. 162 человека, из которых 63,5 тыс. детей являются внутренне перемещенными лицами, 5 тыс. 270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. «Проблемы защиты прав детей не только не потеряли своей актуальности, но и приобрели особую остроту. В результате совещания буду ждать проект Программы, которую мы непосредственно согласуем с уполномоченным президента Украины по правам ребенка, чтобы мы понимали, какое на нее необходимо бюджетное финансирование», – сказал он.

В свою очередь Николай Кулеба отметил, что в первую очередь необходимо заботиться о детях, живущих на линии разграничения. «Наша первоочередная задача – заботиться о детях, живущих на линии разграничения, в серой зоне, для того, чтобы быть уверенными, что они могут жить в безопасности и благополучии, даже учитывая, что там продолжается агрессия. Мы посетили Марьинский район, общались с детьми, родителями и работниками службы защиты прав детей. Мы увидели, что действительно есть желание делать изменения и я надеюсь, что вместе с вами мы сможем выработать те действия и Программу, которая покажет изменения не только по тем территориям, но и по всей области. Хочется, чтобы как можно быстро мы получили положительные результаты», – подчеркнул уполномоченного президента Украины по правам ребенка.

Также, по информации пресс-службы, во время заседания обсуждались вопросы развития семейных форм воспитания, необходимое количество и компетентность социальных работников для Донецкой области, реформы интернатов и доступность детей к школьному и дошкольному образованию. «По возвращении планируется обсуждение с Кабинетом министров Украины вопросов, требующих немедленного решения для обеспечения прав и интересов детей», – подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Николай Кулеба посетил прифронтовую Красногоровку, где сейчас проживает 1 080 детей.

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