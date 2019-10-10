Зеленский высказался о миротворцах на Донбассе

Вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс будет обсуждаться на встрече в Нормандском формате. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 10 октября, в ходе пресс-марафона заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«По поводу миротворцев – поднимается этот вопрос. Я думаю, что это одно из направлений, один из шагов, который мы и сейчас обсуждаем, и будем уже официально обсуждать в Нормандском формате», – сказал он.

«Я говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе. Может так быть, что она появится на границе между Украиной и Россией. Если мы с вами в целом рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией», – добавил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что встреча в Нормандском формате должна состояться ради окончания войны на Донбассе, и украинская сторона готова показать на практике свое стремление к этому, но дата еще не согласована.

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