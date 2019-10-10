Минздрав Украины планирует отказаться от устаревших медсправок и документов

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба ведомства.
«Многие медицинские справки являются рудиментом старой системы здравоохранения. Задача новой команды министерства – сделать систему по европейским стандартам. С 9 по 15 октября мы собираем предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по отмене устаревшей медицинской документации и справок», – говорится в сообщении.
По словам главы Минздрава Зоряны Скалецкой, медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского союза. «Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения», – сообщила министр.
По информации ведомства, все желающие могут присылать свои предложения по медицинским справкам на электронный адрес коммуникационной команды we@healthcentre.media
Как сообщалось ранее, в приоритетах работы Министерства здравоохранения Украины сейчас три ключевых блока.
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