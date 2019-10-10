Впервые за 20 лет: В Славянске открыли обновленный за 8 миллионов детский сад (45 фото)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 10 октября, впервые за 20 лет состоялось открытие детского сада. Коммунальное детское дошкольное учреждение № 26 «Буратино» находилось на реконструкции с 2012 года. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

«На протяжении последних 20 лет порядка 10-ти садиков в городе были закрыты. И вот сегодня мы присутствуем на открытии. Реконструкция этого помещения началась еще в 2012 году. Согласно проекту, первоначальная стоимость была 6 млн 400 тыс. грн – это по ценам 2012 года. Понятно, что из-за инфляции была проведена корректировка. И на сегодняшний день работы обошлись в 8 млн грн. Из них почти 4 миллиона (50%) дала область, а 50% – это деньги местного бюджета», – рассказал городской голова Славянска Вадим Лях.

Мэр отметил, что очередь в детские сады в Славянске существует. «У нас родители заблаговременно беспокоятся, волнуются, и уже как только ребенок родился, они его записывают в детский садик. С открытием этого учреждения мы разгрузим переполненные садики. Кому удобно дистанционно, буду размещать деток своих здесь. Наиболее востребованы в городе – ясельные группы. Это поможет решить и этот вопрос», – говорит Лях.

Проектная мощность детского учреждения – 220 детей, 12 групп. К приему детей все уже готово. Котельная, оборудованный по современным требованиям пищеблок, прачечная, мебель, игрушки – все новое.

Как рассказала заведующая детсада №26 Оксана Зарицкая, в полную силу детский сад заработает с 16 октября после начала отопительного сезона: «Мы начинаем работу с 4-х групп. Это 2 группы раннего возраста и 2 группы дошкольного возраста. У нас по списку 73 ребенка. Штат – 28 человек, из них – 11 педагогов».

Как уточнил «Донецким новостям» заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный, на протяжении 20 лет в действующих детских садах города проводились плановые ремонты. Но детсад № 26 «Буратино» – это первое из ранее закрытых дошкольных учреждений, которое снова заработало.

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