В «Л-ДНР» готовят молодое пополнение в ряды НВФ

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей ведется подготовка очередной партии молодого пополнения в ряды незаконных вооруженных формирований (НВФ). В качестве инструкторов привлекают кадровых российских офицеров. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск начало доукомплектование личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В частности, по данным ГУР, с 7 октября на полигонах на неподконтрольных Украине территориях проходит подготовку очередная партия молодого пополнения. При этом, в качестве инструкторов привлекаются кадровые офицеры Вооруженных сил РФ и российские наемники, прошедшие подготовку на территории России.
«Вместе с тем, по опыту, почти треть из призванных новобранцев в течение первого месяца самовольно оставляют место службы из-за тяжелых условий подготовки и жесткого отношения со стороны российских инструкторов», – отметили в Минобороны.
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