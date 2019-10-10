Позывной «Старый»: На Донетчине полиция разоблачила экс-участника НВФ

В Селидово (Донецкая обл.) правоохранители разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), который «служил» в Карловке. 57-летний житель Украинска вступил в ряды НВФ «ДНР», чтобы «заработать денег», и «прослужил» несколько месяцев. Полиция открыла уголовное дело. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как выяснили правоохранители, в мае 2014 года на агитационном митинге в Украинске, который устроили представители НВФ, 57-летний мужчина узнал, что за службу в армии «ДНР» будут хорошо платить. Не имея постоянного заработка, он решил не терять времени и записался в ряды НВФ. Уже через несколько дней мужчине сообщили, что он будет «нести службу» на блокпосту в селе Карловка.

В обязанности новобранца с позывным «Старый» входила проверка автотранспорта и документов граждан. Так, вместе с пятью соратниками в военной форме и с автоматом Калашникова в руках наемник заступал на дежурство.

«За время службы "Старый" ни разу не получил обещанной зарплаты, только продукты питания. В июле того же года, разочаровавшись в идеологии "русского мира", боевик добровольно оставил блокпост и вернулся в родной город», – говорится в сообщении.

По данным полиции, все время бывший наемник вел скрытый образ жизни и постоянно менял адрес проживания. Но правоохранителям Селидово удалось разоблачить экс-наемника.

«Сейчас в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины», – отметили в полиции.

Максимальное наказание, которое грозит экс-участнику НВФ – от 2 до 5 лет лишения свободы.

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