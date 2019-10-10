Разведения сил на Донбассе не будет, пока не прекратится стрельба, – министр обороны

Разведения сил на линии соприкосновения на Донбассе не будет, пока в этом регионе не прекратятся провокации и стрельба. Об этом сегодня, 10 октября, заявил Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы не можем говорить о разведении, пока не настанет тишина, когда перестанут стрелять и когда мы увидим, что разведение идет с двух сторон, потому что оно должно быть зеркальным. Тогда мы можем проводить этот процесс», – подчеркнул Загороднюк.

Он уточнил, что провокации в месте возможного разведения сил происходят постоянно. «Там провоцируют постоянно, мы должны увидеть желание (другой стороны развести силы – ред.)», – сказал министр обороны.

По его словам, пока речь идет только о разведении сил на участке в районе двух населенных пунктов. «Сейчас мы говорим только о двух населенных пунктах – это две точки шириной в один километр – это Золотое и Петровское. По другим идет техническое изучение, и мы сейчас разбираемся», – пояснил Андрей Загороднюк.

Как сообщалось ранее, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы.

Напомним, жители Золотого-4 обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с коллективным призывом не отводить подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, которые они сейчас занимают.

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