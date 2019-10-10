Хотел сбежать в РФ: На Луганщине пограничники задержали находящегося в розыске чиновника

На Луганщине в пункте пропуска «Меловое» пограничники задержали гражданина, который находился в розыске. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«Пограничники Луганського отряда, выполняя задание в составе Объединенных сил, обнаружили лицо, находящееся в розыске правоохранительными органами Украины. При проведении мероприятий пограничного контроля в отношении гражданина, 1988 г. р., который следовал в пешем порядке из России в Украину сработала база данных поручений правоохранительных органов», – сказано в сообщении.

Как оказалось, мужчина с июня этого года разыскивается за совершение преступления на территории Украины, по ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

После проведения всех процессуальных мероприятий мужчина был передан представителям Национальной полиции.

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