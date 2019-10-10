Билеты на поезда в направлении Донбасса снова можно купить за 45 дней

«Укрзализныця» увеличила до 45 суток срок продажи билетов на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

«Отныне билеты на поезда, курсирующие в Луганскую и Донецкую области, можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда. Для удобства пассажиров Укрзализныця увеличила срок предварительной продажи билетов в целом на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда Интерсити+ № 712/711 "Киев – Константиновка"», – говорится в сообщении.

В частности, уточнили в пресс-центре, за 45 суток до отправления сейчас можно приобрести билеты на следующие поезда:

№ 10/9 Киев – Мариуполь;

№ 20/19 Киев – Лисичанск;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 70/69 Львов – Мариуполь;

№ 84/83 Киев – Мариуполь;

№ 92/91 Одесса – Константиновка;

№ 96/95 Мариуполь – Харьков, Бахмут;

№ 116/136 - 135/115 Киев – Бердянск, Покровск;

№ 124/123 Киев – Константиновка;

№ 126/125 Киев – Константиновка;

№ 138/137 Хмельницкий – Лисичанск;

№ 140/139 Днепр – Лисичанск;

№ 142/141 Львов – Бахмут;

№ 142/141 Одесса – Мариуполь;

№ 205/206 Покровск – Харьков;

№ 215/216 Покровск – Новоалексеевка.

Как уточняется, билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн. Предварительная продажа билетов на первые сутки продаж начинается с 08:00.

Ранее сообщалось, что предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, осуществляется за 30 суток до отправления поезда.

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