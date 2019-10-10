На неподконтрольном Донбассе более 50% детей могут не получить украинский паспорт в 14 лет

57% детей из неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, которые родились без надлежащего украинского свидетельства о рождении, могут не получить украинский паспорт в 14 лет. Об этом идет речь в исследовании аналитического центра Atlantic Council, сообщает благотворительный фонд «Право на защиту».

Так, дети, родившиеся на неподконтрольных территориях Украины, сталкиваются с реальным риском отсутствия гражданства. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, только 43% детей, родившихся на территориях Донецкой и Луганской областей, не контролируемых Украиной, получили свидетельства о рождении в Украине.

Оставшиеся 57% детей, родившихся без надлежащей регистрации украинскими властями, могут быть не в состоянии претендовать на украинский паспорт в возрасте 14 лет. Конечно, дети могли получить паспорт, выданный «народной республикой», но они не признаны Украиной.

Кроме того, по оценкам УВКБ ООН, в Украине более 35 600 лиц без гражданства и лиц, подвергающихся риску остаться без гражданства. Кроме того, более 40 тыс. детей, родившихся в «Л-ДНР», сталкиваются с проблемами оформления надлежащей документации.

Если ребенок не получит украинское свидетельство о рождении и не сможет подтвердить свое украинское гражданство, ребенок останется в подвешенном состоянии.

В 2018 году украинское правительство приняло закон, который должен решить эту проблему. Закон позволит украинским властям признавать свидетельства о рождении, выданные больницами в районах, контролируемых государством, в Донецке и Луганске.

Однако не было введено никакой административной процедуры для реализации изменения. Таким образом, для получения украинского свидетельства о рождении ребенок должен пройти сложную судебную процедуру, и многие семьи не могут позволить себе затратить необходимое на это время и усилия.

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